Calcio spagnolo: chi è Pierantonio Petrocca, lautista morto nellincidente sulla Cimpello Sequals: lascia una moglie e due figli

Tragico incidente stradale a Zoppola, tre vittime

Si è verificato un tragico incidente stradale nella provincia di Pordenone, precisamente sulla Cimpello Sequals, che ha coinvolto un Suv Bmw x5, un’ambulanza e un tir. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di tre persone.

Le vittime sono state identificate come Pierantonio Petrocca, autista del tir, una volontaria della croce rossa e la paziente a bordo dell’ambulanza. Petrocca, un uomo di 52 anni originario della Calabria e residente a Valvasone, vicino Pordenone, si trovava al suo primo giorno di lavoro come autista del tir. Era sposato e aveva un figlio, oltre ad essere un grande tifoso della Roma e un amante del suo cane Holly.

Al momento dell’incidente, il tir di Petrocca era vuoto in quanto si stava impegnando nel processo di carico e scarico della ghiaia.

Il presidente della croce rossa italiana, Rosario Valastro, ha espresso il suo dolore per le vittime attraverso i canali social. La volontaria che guidava l’ambulanza, insieme alla paziente a bordo, purtroppo non ce l’hanno fatta.

La croce rossa si è unita al Comitato CRI di Maniago e a tutti i volontari friulani per mostrare la loro solidarietà e supporto alle famiglie delle vittime e ai loro colleghi.