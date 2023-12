Calcio spagnolo – Chiara Ferragni può entrare in politica, bomba del pubblicitario di Ferragnez

Chiara Ferragni, la famosa influencer italiana, sembra essere pronta a superare il pandoro-gate e a lanciarsi in un nuovo ambito: la politica. Secondo alcune fonti, la Ferragni potrebbe presto intraprendere questa nuova sfida, sfruttando il suo immenso patrimonio di consenso.

Ma non è solo la politica a interessarsi della Ferragni. Recentemente, un famoso pubblicitario italiano di nome Francesco Taddeucci è rimasto sorpreso dalla maxi-multa inflitta dall’Antitrust a quest’ultima. Tale multa è stata una conseguenza del pandoro-gate, uno scandalo che ha coinvolto l’influencer e alcuni produttori di pandoro.

Nonostante tutto, Taddeucci rimane fiducioso sul futuro di Chiara Ferragni. Crede infatti che la fuga di sponsor e follower che ha subito in seguito a questo scandalo finirà presto. Secondo il pubblicitario, la Ferragni potrebbe diventare una vera e propria “macchina da soldi”, così come ha fatto Kate Moss nel mondo della moda.

Ma non è solo il pandoro-gate a tenerla sulle prime pagine del giornale. Anche nella città di Cuneo, si sta indagando sulla influencer per il suo coinvolgimento in questo scandalo. L’influencer, però, sembra sia pronta a far fronte a tutte queste critiche.

Taddeucci, infine, immagina un futuro radioso per la coppia composta da Chiara Ferragni e il rapper Fedez, il quale al momento si trova accusato di evasione fiscale. Secondo il pubblicitario, i due potrebbero raggiungere le massime cariche istituzionali grazie al loro enorme seguito di follower.

Insomma, sembra che la Ferragni sia pronta a superare tutte queste sfide e ad intraprendere una nuova strada. Sarà interessante seguire i suoi prossimi passi, soprattutto per vedere se entrerà davvero in politica e se riuscirà a consolidare il suo impero grazie alla sua enorme base di fan.