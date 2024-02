Calcio spagnolo: Ciro De Lollis a Verissimo, chi è il figlio di Sandra Milo? Età, malattia, vita privata, lo scherzo telefonico

Sandra Milo, una delle grandi attrici del cinema italiano, è morta il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni. Conosciuta come una musa per il regista Federico Fellini, Milo è sempre stata affettuosamente chiamata “Sandrocchia” da Fellini stesso. La sua morte è avvenuta improvvisamente nella sua casa a Roma, mentre si stava prendendo cura di lei per dei problemi all’anca.

Nonostante non abbia mai fumato, è stata scoperta una causa che ha portato alla sua morte. Il figlio Ciro De Lollis ha rivelato che sono stati tre mesi di grande sofferenza per la madre, con la sua condizione che peggiorava di giorno in giorno. Ciro ha raccontato che la madre è morta stringendo la sua mano, un momento molto intimo e toccante.

Sandra Milo è stata una donna non solo di grande talento artistico, ma anche una madre amorevole. Ha avuto tre figli, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, i quali hanno annunciato la triste notizia della morte della loro amata madre tramite un post su Facebook.

Ciro De Lollis, il secondo figlio dell’attrice, sarà ospite nel programma Verissimo di Silvia Toffanin, dove avrà l’opportunità di parlare della sua unica e indimenticabile madre. Durante l’intervista, si spera di scoprire alcuni dettagli sulla vita di Ciro e su come ha vissuto l’esperienza unica di crescere con una madre così talentuosa e amata.

La scomparsa di Sandra Milo ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema italiano. La sua carriera, caratterizzata da ruoli indimenticabili, resterà nella memoria di tutti gli appassionati di cinema. Con il suo talento e la sua grazia, Milo ha dimostrato che il cinema italiano è capace di produrre icone senza tempo.

