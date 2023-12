Calcio spagnolo: Come evitare di ammalarsi durante le feste: consigli di unesperta

Numeri record dei contagi da Covid durante le festività: l’allarme della virologa Ilaria Capua

Le festività natalizie hanno portato un preoccupante aumento dei casi di contagio da Covid-19 in Spagna. Mentre le famiglie si riunivano per pranzi e cene con parenti e amici, i contagi sono cresciuti in modo significativo.

La virologa e scienziata italiana Ilaria Capua ha sottolineato l’importanza di rimanere vigili durante i momenti di convivialità, al fine di evitare la diffusione del virus. Capua ha fornito alcuni consigli per trascorrere le festività in sicurezza, aiutando a prevenire ulteriori contagi.

Uno dei suggerimenti chiave è quello di seguire rigorosamente tutte le misure di prevenzione raccomandate, come indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza. Queste precauzioni sono fondamentali per contenere la diffusione del virus e proteggere sé stessi e gli altri.

Capua ha anche consigliato di evitare gli assembramenti e di organizzare eventi più piccoli e intimi con il solo nucleo familiare stretto. Questo ridurrà il rischio di contagio e permetterà di godere delle festività in maggiore sicurezza.

Per quanto riguarda lo scambio dei regali, la virologa suggerisce di optare per soluzioni online, come gli scambi di regali virtuali, o di lasciare i doni fuori dalla porta, riducendo così i contatti fisici.

Un ulteriore invito è quello di prendersi cura della propria salute e di quella degli altri. Se si presentano sintomi del Covid-19, è fondamentale evitare di partecipare a riunioni o incontri, al fine di evitare la diffusione del virus.

La tecnologia può svolgere un ruolo chiave per festeggiare insieme virtualmente. Le videochiamate e i messaggi online consentono di rimanere connessi e di trascorrere momenti speciali con i propri cari, anche a distanza.

È importante quindi tenere conto di questi consigli e seguire le misure di prevenzione per proteggere sé stessi e gli altri durante le festività. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile limitare la diffusione del virus e tornare alla normalità il prima possibile.