Calcio spagnolo – Come investire nel 2024, cosa fare con azioni e valute – Nicola Porro

Il 2023 si è rivelato un anno brillante per i mercati azionari, con importanti aumenti registrati sia nel Nasdaq che a Piazza Affari. Secondo i dati più recenti, il Nasdaq ha registrato un aumento del 43%, grazie principalmente alle prestazioni delle grandi aziende tecnologiche. Seguendo questa tendenza, Piazza Affari ha registrato un aumento del 28% nel corso dell’anno.

Le previsioni per il 2024 suggeriscono che i listini azionari continueranno ad essere influenzati dai tassi di interesse della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Inoltre, si prevede che il Pil americano potrebbe registrare una crescita compresa tra l’1% e l’1,5%, mentre il Pil della zona euro potrebbe registrare una crescita tra lo 0,7% e l’1%. A livello globale, si stima che la crescita economica potrebbe attestarsi tra il 2,5% e il 3%.

Tuttavia, ci sono diverse incertezze che potrebbero influenzare i mercati nel corso dell’anno. Tra queste, si annoverano le guerre in corso in Ucraina e a Gaza, le elezioni presidenziali americane, il nuovo Patto di Stabilità nella zona euro e la recessione in Germania.

Analizzando il mercato azionario, Wall Street sembra essere il più promettente, offrendo molte opportunità di investimento. Inoltre, si consiglia di diversificare il proprio portafoglio affiancando titoli “growth” a quelli con un rating solido. Alcuni dei titoli considerati promettenti includono Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google e Tesla.

Inoltre, ci potrebbero essere opportunità nei mercati emergenti come il Brasile, il Cile e la Polonia. Si prevede che il cambio euro-dollaro potrebbe continuare a salire, mentre il dollaro potrebbe recuperare terreno rispetto allo yen.

Per gli investitori, è consigliabile affidarsi a un consulente finanziario qualificato e utilizzare fondi di investimento o Etf per minimizzare i rischi. D’altro canto, è sconsigliabile crearsi da soli un portafoglio, poiché ciò potrebbe comportare rischi maggiori.

In conclusione, il 2023 ha dimostrato di essere un anno positivo per i mercati azionari, con buone prospettive anche per il 2024. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le incertezze che potrebbero influenzare l’economia globale.