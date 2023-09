Calcio spagnolo – Cometa Nishimura visibile a occhio nudo anche in Sardegna, come vederla

La cometa C/2023 P1 Nishimura, che ha recentemente attirato l’attenzione degli appassionati di astronomia di tutto il mondo, è ora visibile anche a occhio nudo in Sardegna. Gli esperti suggeriscono l’uso di un binocolo per apprezzare al meglio la sua bellezza.

Attualmente, la cometa si trova nella costellazione del Leone e può essere avvistata nel cielo pre-alba intorno alle 6:30 del mattino. Tuttavia, per poterla vedere è necessario raggiungere un luogo lontano dalle luci della città e con una vista chiara dell’orizzonte, preferibilmente guardando verso est.

Le coste orientali e nord orientali della Sardegna sono considerate ottimi punti di osservazione per gli astrofili che desiderano vedere questo spettacolare fenomeno celeste. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla data: il 17 settembre la cometa raggiungerà il punto più vicino al sole, rendendo la sua osservazione più difficile.

Entro metà ottobre, purtroppo, la cometa potrà essere visibile solo attraverso l’uso di potenti telescopi, quindi bisogna sfruttare al meglio queste ultime occasioni per ammirarla a occhio nudo.

La cometa C/2023 P1 Nishimura è stata denominata con questo nome in codice per indicarne le caratteristiche. La lettera C designa che si tratta di una cometa non periodica, mentre il numero 2023 indica l’anno della sua scoperta. La lettera P, infine, rivela che è stata individuata nella prima metà di agosto.

Il cognome Nishimura, invece, fa riferimento all’astronomo giapponese Hideo Nishimura, che ha avuto l’onore di scoprire questa spettacolare cometa. Non resta quindi che preparare il proprio binocolo e recarsi nei luoghi giusti per godersi lo spettacolo di questo evento celeste unico. Non mancate l’occasione di ammirare la cometa C/2023 P1 Nishimura finché è ancora visibile a occhio nudo!