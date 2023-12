Calcio spagnolo: Confesercenti registra un aumento del 13% nei consumi per i regali di Natale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza dei commercianti, degli artigiani e dei negozi di quartiere come ancore culturali e sociali, necessari per contrastare la desertificazione delle strade e lo spopolamento dei borghi. Meloni ha espresso questo concetto durante un messaggio video all’assemblea di Confesercenti a Venezia.

Secondo una ricerca condotta da Confesercenti e Ipsos, nonostante l’inflazione che influisce sui budget, la spesa degli italiani per i regali di Natale è in aumento. Gli italiani prevedono di spendere in media 223 euro, il 13% in più rispetto all’anno precedente. La polarizzazione tra coloro che possono permettersi di spendere di più e quelli con meno disponibilità economica è evidente, e il commercio online gioca un ruolo importante, rappresentando la maggior parte delle vendite.

L’aumento dei prezzi ha un impatto sull’incremento della spesa, ma al netto dell’inflazione l’aumento si riduce al 6%. Nonostante ciò, il consumo dovrebbe chiudere l’anno con un segno positivo, dopo alti e bassi nel corso dell’anno. L’associazione Confesercenti prevede un aumento dei consumi del 1,2% nel 2023, seguito da una frenata all’0,8% nel 2024.