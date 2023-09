Calcio spagnolo: Coppa Davis, Italia-Olanda ai quarti a Malaga

L’Olanda si avvicina alle Finali 8 della Coppa Davis, l’obiettivo è tornare in Italia con il trofeo.

L’Olanda è pronta a contendersi il titolo nella Coppa Davis 2021, avendo raggiunto la semifinale nel 2001, ma perdendo poi contro la Francia. L’anno scorso, invece, la squadra è stata eliminata nei quarti di finale dall’Australia. Nonostante queste sconfitte passate, i giocatori olandesi sono determinati a fare bene quest’anno.

La storia tra l’Olanda e l’Italia nella Coppa Davis non è positiva per gli olandesi, che finora hanno perso tutti e sette gli incontri precedenti. Tuttavia, il capitano olandese, Paul Haarhuis, può contare sui suoi due giocatori nel singolare, entrambi classificati tra i primi 100 del ranking mondiale. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per la squadra.

Le migliori opzioni dei Paesi Bassi si trovano nel doppio, con Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, entrambi in lizza per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino. Questa esperienza nel doppio potrebbe essere un’arma in più per la squadra olandese.

Filippo Volandri, giocatore italiano, ritiene che l’Olanda sia una squadra molto compatta, con un forte doppio e adatta alle superfici rapide. Tuttavia, Volandri crede anche nella competitività e determinazione della squadra italiana, dimostrando di essere combattiva a Bologna.

Volandri è fiducioso che la squadra italiana dimostrerà ancora una volta la sua compattezza durante le Finali 8 di Malaga. L’obiettivo principale della squadra italiana è riportare a casa un trofeo della Coppa Davis, che manca da troppo tempo.

L’Olanda ha una grande sfida davanti a sé, ma questi giocatori sono decisi a fare di tutto per raggiungere il successo. Solo il tempo ci dirà quale squadra sarà in grado di trionfare nella Coppa Davis 2021 e riportare il trofeo nel proprio Paese.