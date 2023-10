Calcio spagnolo: Corona e il calcioscommesse: «Ci sono altri 10 giocatori e 5 squadre coinvolte»

“Scandalo scommesse nel calcio: Fabrizio Corona svela i nomi dei calciatori coinvolti”

Fabrizio Corona, il famoso paparazzo italiano, da tempo sconta la sua pena nel suo loft milanese. Nonostante ciò, continua imperterrito a far uscire nomi di calciatori coinvolti nel nuovo scandalo delle scommesse che sta agitando il mondo del calcio. Intervistato di recente, Corona si definisce un fuorilegge dell’informazione che rischia la vita, ma è consapevole del valore economico del suo sito.

Attraverso il suo canale di comunicazione, Corona sta diffondendo il nome di un centrocampista della Roma coinvolto nel caso e vuole che tutti siano pronti a pubblicare lo scoop appena possibile. Afferma inoltre che oltre a questo giocatore, sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e vi sono bische clandestine dietro questo giro illecito.

Nonostante sia uscito di prigione da venti giorni, Fabrizio Corona si è mostrato ancora più esagerato di prima. Afferma con orgoglio di aver svelato notizie fondate sul nuovo scandalo delle scommesse, il che ha aumentato la sua popolarità. Al momento in cui viene scritto questo articolo, il suo sito ha cinque milioni di visitatori e vuole garantire la sua reputazione online attraverso l’intervento di un esperto.

Le sue informazioni sembrano essere affidabili, tanto che alcuni poliziotti si sono recati a Coverciano per consegnare un avviso di garanzia a due giovani talenti, Tonali e Zaniolo, grazie alle informazioni rilasciate da Corona. Afferma di non avere talpe tra gli investigatori e annuncia ulteriori rivelazioni per la settimana successiva.

Il paparazzo rivela di avere una fonte interna, lo zio di un ex calciatore dell’Inter, amico di Mario Balotelli, che si è trasferito a Roma e ha aperto una bisca. Assicura che tutto è stato verificato attentamente e che ci saranno altre interviste e rivelazioni di nomi in seguito.

Inoltre, Corona sostiene che anche presidenti di squadre potrebbero essere coinvolti in questo scandalo, e sottolinea come la ludopatia possa essere considerata una vera dipendenza che colpisce molti giocatori e dirigenti di calcio.

Fabrizio Corona non ha dubbi sul valore del suo sito: afferma che vale un milione di euro ed è ormai diventato un punto di riferimento nell’informazione in Italia. Nonostante i rischi che corre, non ha intenzione di fermarsi e continua ostinatamente a pubblicare le notizie sul suo sito.

La sua attività ha attirato numerose chiamate da parte di calciatori e amministratori che cercano di contattarlo, ma per ora Fabrizio Corona preferisce non rispondere alle loro richieste.

Nonostante alcuni problemi con il server del suo sito, Corona insiste nel pubblicare il nome dell’incriminato, in quanto ritiene sia un dovere informare il pubblico di ciò che sta accadendo nel mondo del calcio italiano.