Calcio spagnolo: cosa cambia adesso con la decisione della Bce

La Bce ferma gli aumenti dei tassi di interesse: buone notizie per i mutuatari a tasso variabile

La Banca Centrale Europea ha recentemente annunciato la decisione di fermare gli aumenti dei tassi di interesse, dando così un respiro a coloro che hanno un mutuo a tasso variabile. Questa è senza dubbio una notizia positiva per molti italiani, che vedono finalmente un’inversione di tendenza nelle spese legate al proprio mutuo.

Secondo un’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it, l’aumento sulle rate dei mutui variabili in Italia dovrebbe fermarsi al 64% rispetto a gennaio 2022. Questo significa che le rate mensili dei mutui hanno registrato un significativo incremento nel corso degli ultimi mesi, passando da 456 euro a gennaio 2022 a 750 euro oggi. Un esborso aggiuntivo per i mutuatari di oltre 2.850 euro.

Tuttavia, per vedere una riduzione delle rate è necessario avere pazienza fino al 2024. Secondo le previsioni, l’indice Euribor a 3 mesi dovrebbe scendere al 3,35% nel mese di dicembre di quell’anno. Solo a questo punto si potrà sperare in una diminuzione delle spese legate al mutuo.

Le simulazioni mostrano che i migliori tassi fissi disponibili online per un nuovo mutuo partono dal 3,79%, con una rata di 651 euro. Per coloro che preferiscono un mutuo variabile, la migliore offerta parte da un tasso di interesse del 4,71% e una rata mensile di 709 euro.

Tuttavia, gli aumenti continui delle rate mensili negli ultimi due anni, a causa delle decisioni della Banca Centrale, hanno portato a una spesa annua aggiuntiva di quasi 4.400 euro per chi ha un mutuo a tasso variabile, secondo il Codacons. Questo ha comportato un aumento complessivo della rata mensile tra i +270 e i +365 euro per una famiglia con un mutuo medio di 125.000-150.000 euro con una durata di 25 anni.

In conclusione, la decisione della Bce di fermare gli aumenti dei tassi di interesse è senz’altro una buona notizia per chi ha un mutuo a tasso variabile. Tuttavia, per godere di un reale beneficio in termini di spese mensili, sarà necessario aspettare fino al 2024, quando si prevede una riduzione dell’indice Euribor. Nel frattempo, chi cerca un nuovo mutuo potrà trovare offerte vantaggiose online, sia per quanto riguarda i tassi fissi che quelli variabili.