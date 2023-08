Calcio spagnolo: cosa cambia per Suning con il crollo di Evergrande

Il gruppo immobiliare cinese, Evergrande, ha recentemente richiesto la procedura di fallimento negli Stati Uniti, rivelando un debito mastodontico di 340 miliardi di dollari. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni a livello internazionale, coinvolgendo anche il mondo del calcio, in particolare l’Inter, di cui il gruppo Suning della famiglia Zhang è uno dei creditori.

La famiglia Zhang è proprietaria dell’Inter e il gruppo Suning ha un credito nei confronti di Evergrande che rischia di non essere rimborsato. La difficile situazione economica che sta vivendo l’intera Cina ha colpito anche la holding che controlla l’Inter, la quale ha accumulato un debito di circa 2,6 miliardi di euro, oltre agli interessi.

Nel maggio scorso, l’azienda principale del gruppo Suning ha reso noti i risultati di bilancio, registrando una perdita di 2,1 miliardi di euro. Nonostante ciò, questa cifra rappresenta un miglioramento rispetto al debito di 5,5 miliardi di euro dell’anno precedente, segnalando una parziale ripresa finanziaria.

Nel 2021, Suning ha rinunciato al rimborso di un credito da 2,6 miliardi di euro nei confronti di Evergrande, contribuendo ulteriormente alla complicata situazione finanziaria del gruppo cinese. Inoltre, la società lussemburghese che detiene le azioni dell’Inter è stata messa in pegno al fondo, anche se non ha alcun legame diretto con il gruppo Suning.

La notizia preoccupante per i tifosi dell’Inter è che, se non verranno trovati i fondi necessari per risolvere la situazione economica, la proprietà cinese del club potrebbe non essere più una realtà. A meno di una rinegoziazione o rifinanziamento del prestito, potrebbe essere necessario cercare nuovi investitori o una soluzione alternativa per garantire la sopravvivenza del club.

La governance del calcio spagnolo resta in attesa di sviluppi e spera di trovare una soluzione che permetta all’Inter di uscire da questa difficile situazione finanziaria, evitando conseguenze negative per il futuro del club e della squadra. Resta da vedere come si evolverà questa crisi finanziaria e quali saranno le conseguenze per il calcio spagnolo.