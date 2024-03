Calcio Spagnolo – Cosè il radon e perché è così pericoloso: gli effetti sulla salute

Il radon è un gas radioattivo naturale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica, in grado di causare il cancro ai polmoni e di aumentare il rischio di ictus, soprattutto nelle donne.

Due studi recenti hanno evidenziato come l’esposizione al radon possa comportare conseguenze gravi per la salute. Il primo studio, condotto su quasi 160mila donne di età media 63 anni, ha mostrato un aumento del rischio del 14% per coloro che erano maggiormente esposte al gas.

Il secondo studio ha riscontrato un’associazione tra l’esposizione al radon e la presenza di emopoiesi clonale a potenziale indeterminato, una condizione che può aumentare il rischio di tumori del sangue e malattie cardio-cerebrovascolari.

Entrambi gli studi hanno evidenziato la necessità di ulteriori ricerche per confermare i risultati e approfondire i legami tra radon e ictus. È quindi importante rivedere le attuali soglie di esposizione al radon al fine di migliorare la salute pubblica e affrontare in modo efficace questo rischio emergente per l’ictus.