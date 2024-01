Calcio spagnolo – Covid, perché anche con sintomi il tampone risulta negativo? Che cosa è cambiato

I test per differenziare l’influenza dal Covid-19 sono disponibili solo nei pronto soccorso degli ospedali e quelli in vendita online non sono affidabili, quindi la popolazione generale può fare il test solo per esclusione. Gli esperti assicurano che i tamponi rapidi funzionano anche con le nuove varianti, come la variante JN.1 del Covid-19. I test possono risultare positivi quando i sintomi stanno diminuendo a causa dell’immunità acquisita grazie alle vaccinazioni o infezioni precedenti.

Con la maggior parte della popolazione vaccinata o già esposta al virus, la reazione immunitaria è più rapida, il che può portare a casi in cui si hanno sintomi ma il test risulta negativo a causa di una carica virale ancora insufficiente. La sensibilità dei test può essere influenzata dalla sintomatologia e da una procedura imprecisa, che può portare a falsi negativi. Se la linea del test è anche solo appena visibile, il tampone deve essere considerato positivo e la persona può essere contagiosa.

Nei test rapidi non esiste il risultato debolmente positivo come nei tamponi molecolari, esiste solo positivo o negativo. È possibile diffondere il virus già uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi ed essere maggiormente contagiosi due o tre giorni dopo i sintomi fino al quinto giorno. Cinque giorni dopo l’esordio dei sintomi, in linea di massima, non si è più contagiosi perché il virus ha smesso di replicarsi, ma persone immunocompromesse o anziane potrebbero infettarsi anche con quantità molto ridotte di particelle virali infettanti.

I test rapidi sono uno strumento fondamentale per identificare i casi di Covid-19 e contenere la diffusione del virus. Nonostante le nuove varianti, i tamponi rapidi sono in grado di rilevare la presenza del virus, ma è importante fare affidamento solo sui test disponibili nei pronto soccorso degli ospedali. La popolazione generale può fare il test solo per esclusione, quindi se i sintomi persistono o peggiorano, è fondamentale rivolgersi al proprio medico di fiducia per ulteriori indagini.

L’applicazione di protocolli precisi per la conduzione dei test e per l’interpretazione dei risultati è essenziale per evitare falsi negativi o positivi. Inoltre, è importante mantenere una corretta igiene delle mani, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, anche in caso di risultato negativo al test, in quanto una carica virale ancora insufficiente potrebbe generare contagio.

In conclusione, i test per differenziare l’influenza dal Covid-19 sono disponibili solo nei pronto soccorso degli ospedali e bisogna fare affidamento solo su quelli ufficiali. La sensibilità dei test può variare in base alla sintomatologia e alla procedura utilizzata, quindi può verificarsi una certa percentuale di falsi negativi. È fondamentale rispettare le misure di prevenzione anche in caso di test negativo, in quanto la carica virale potrebbe non essere ancora sufficiente per la rilevazione.