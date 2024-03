Calcio spagnolo: criticità su PagoPa, la cessione avvenga con gara – Agenzia ANSA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato criticità concorrenziali nel decreto Pnrr riguardante PagoPA, il sistema di pagamento elettronico della pubblica amministrazione italiana. La norma prevede l’ingresso dell’Istituto Poligrafico e di Poste Italiane nel capitale di PagoPA, con l’acquisizione del 49% delle azioni. Tuttavia, secondo l’Antitrust, l’individuazione del cessionario di questa quota dovrebbe avvenire tramite un’asta competitiva per garantire trasparenza e concorrenza.

L’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha criticato questa acquisizione da parte di Poste Italiane, evidenziando rischi di alterazione dell’equilibrio competitivo nel settore dei pagamenti elettronici. Infatti, Poste Italiane potrebbe beneficiare di vantaggi in termini di conoscenza di informazioni di mercato e potenzialmente influenzare le scelte della società PagoPA.

In passato, Assoutenti aveva già segnalato criticità nell’ingresso di Poste Italiane in PagoPA, evidenziando possibili effetti negativi sulla concorrenza e sui costi dei servizi per cittadini e imprese. L’Antitrust ha quindi accolto le richieste di questa associazione, confermando le preoccupazioni riguardanti il rischio di aumento dei costi per gli utenti finali.

Questa vicenda mette in luce l’importanza di garantire un adeguato livello di concorrenza e trasparenza nei settori strategici come quello dei pagamenti elettronici, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere un sano sviluppo del mercato. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se saranno adottate misure correttive per garantire una sana competizione nel settore.