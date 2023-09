Calcio Spagnolo: Crozza si trasforma nel sindaco Bandecchi: Io sono cattivo perché voglio arrivare a Roma… – Il Fatto Quotidiano

“A pochi giorni dal ritorno tanto atteso di “Fratelli di Crozza”, Maurizio Crozza presenta un nuovo personaggio divertente: il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

È quasi tempo di ridere di nuovo con Maurizio Crozza e la sua squadra di personaggi intraprendenti. Il comico italiano sta preparando il ritorno del suo amato programma televisivo “Fratelli di Crozza”, e questa volta ha aggiunto un nuovo personaggio divertente alla sua lista.

Stefano Bandecchi, il Sindaco di Terni, è la nuova aggiunta al mondo comico di Crozza. Bandecchi, noto per le sue dichiarazioni accese, ha un obiettivo ambizioso: diventare il Presidente del consiglio. Sì, avete sentito bene, il Sindaco ha grandi aspettative per il suo futuro politico.

Il personaggio di Bandecchi è stato descritto come sveglio, intelligente e cattivo. Con il suo atteggiamento sicuro di sé e le sue mosse strategiche, Bandecchi promette di far ridere e intrigare il pubblico.

Il nuovo episodio di “Fratelli di Crozza” andrà in onda il venerdì 22 settembre in prima serata. Il programma sarà trasmesso sul NOVE, e si preannuncia degno di aspettative. Sarà sicuramente una serata divertente e sorprendente, che i fan di Crozza e gli amanti del calcio non vorranno perdere.

Preparatevi quindi a rivedere personaggi familiari e a incontrare alcuni nuovi arrivati nel mondo comico di “Fratelli di Crozza”. Non mancate l’appuntamento con il mondo stravagante e ironico di Maurizio Crozza, il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi e il resto della sua squadra, per una serata di risate e divertimento assicurato.”