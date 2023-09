Calcio spagnolo: dal digiuno intermittente di Renzi a Briatore, limmunologo conferma Funziona, ma niente sgarri – Adnkronos

Il digiuno intermittente: la dieta del momento che conquista Hollywood e il mondo dello spettacolo. Da Matteo Renzi a Flavio Briatore, molti personaggi famosi hanno elogiato pubblicamente questa pratica alimentare per i suoi risultati sorprendenti. Non solo la dieta ha permesso a Renzi di ridurre il girovita, ma Briatore ha addirittura confessato di aver perso ben 20 chili!

Secondo Mauro Minelli, immunologo e professore di ‘Fondamenti di dietetica e nutrizione’ presso l’Università Lum, il digiuno intermittente può avere importanti effetti antinvecchiamento e migliorare la salute in generale, sia a livello infiammatorio che metabolico. Secondo Minelli, la dieta mediterranea è considerata il miglior trattamento nutrizionale per le malattie croniche non trasmissibili come il diabete, l’aterosclerosi, i tumori e le affezioni polmonari.

Ma cos’è il digiuno intermittente esattamente? La pratica consiste nell’alternanza tra fasi di digiuno e fasi di non digiuno. Durante la fase di digiuno, che dura 16 ore, le cellule del nostro corpo utilizzano il grasso immagazzinato come fonte di energia. Dopo le 16 ore di digiuno, è consentito un periodo di 8 ore di alimentazione equilibrata, in cui si possono assumere cibi sani e bilanciati. Durante il digiuno, è consigliabile bere bevande non caloriche come caffè, tè e ovviamente acqua.

Tuttavia, è fondamentale affidarsi a un esperto in nutrizione o a un professionista del settore per seguire correttamente il digiuno intermittente e ottenere i risultati desiderati senza rischi per la salute. La dieta richiede un grande autocontrollo, evitando sfizi o eccessi che potrebbero annullare i benefici a livello infiammatorio e metabolico.

Nei primi giorni potrebbero sorgere sentimenti di fame intensa e irritabilità, che possono essere controllati con l’aiuto di un esperto. Ma una volta superata questa fase iniziale, molti sperimentano una sensazione di leggerezza e un miglioramento generale del benessere.

Insomma, il digiuno intermittente è una tendenza sempre più diffusa fra le celebrità, ottenendo risultati sorprendenti. Se si decide di provare questa pratica alimentare è importante farlo in modo consapevole, seguendo i consigli di esperti e adattandolo alle proprie esigenze.