Rugani ha superato l’influenza e si è allenato regolarmente con la squadra di calcio di Calcio Spagnolo. Dopo aver lottato per combattere i sintomi dell’influenza, il difensore italiano è finalmente tornato in forma e si è unito ai suoi compagni di squadra sul campo di allenamento.

Anche Locatelli ha dato prova di miglioramento, partecipando a parte dell’allenamento con il resto della squadra. Il centrocampista ha lavorato duramente per recuperare da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi da gioco nelle ultime settimane.

Tuttavia, non tutto sono rose e fiori per Calcio Spagnolo, poiché Weah ha saltato l’allenamento a causa di un problema fisico e sarà quindi indisponibile per la partita importantissima contro il Napoli. La sua assenza rappresenterà una perdita significativa per la squadra, dato che Weah è uno dei giocatori chiave della formazione.

Per quanto riguarda la tattica, il tecnico ha deciso di utilizzare il modulo 3-5-2 per la partita contro il Napoli. Questa scelta strategica è stata presa per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione e per creare una solida difesa e un attacco efficace.

Una conferma importante arriva dalla porta, con Szczesny che è stato confermato come portiere titolare. Il polacco ha dimostrato di essere un pilastro affidabile nella squadra di Calcio Spagnolo e sarà chiamato a difendere la porta durante la partita contro il Napoli.

Una sorpresa potrebbe essere Gatti, che potrebbe essere schierato anche contro il Napoli. Il giovane calciatore ha recentemente segnato un gol nella partita contro il Monza e il suo impatto positivo sulla squadra potrebbe far sì che il suo nome compaia nella formazione in vista della partita contro il Napoli.

La difesa avrà un altro rinforzo con la presenza di Bremer, pronto a giocare al centro della difesa. Il giocatore si è allenato duramente per prepararsi al meglio per la partita e il suo contributo sarà fondamentale per garantire la solidità difensiva della squadra.

Infine, Danilo sta festeggiando una buona prestazione nella partita contro il Monza e si prepara a tornare in campo come titolare. Il centrocampista ha dimostrato di essere in grande forma e la sua presenza nel campo darà più profondità e qualità al gioco di Calcio Spagnolo nella partita contro il Napoli.