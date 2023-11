Calcio spagnolo: Dario Lauri e Livio Fiorucci, giovani ventenni, morti sulla Braccianese. Fabio Macale, 60 anni, vittima di un frontale – Corriere Roma

Tre persone sono morte in due incidenti stradali nella provincia di Roma. Nel primo incidente, avvenuto a Gallicano nel Lazio, un uomo di sessant’anni è deceduto dopo uno scontro frontale con un’auto guidata da una ventenne, che è stata gravemente ferita ma non è in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando per stabilire la dinamica dell’incidente, che si è verificato sulla via Pedemontana.

Nel secondo incidente, avvenuto durante la notte, due ragazzi di 20 e 21 anni hanno perso la vita quando la loro auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Le indagini sono in corso anche per determinare la velocità dei veicoli coinvolti e se ci siano stati fattori come l’alcol o le droghe.

Queste tragedie portano il bilancio delle vittime della strada nella provincia di Roma a 170 nel corso dell’anno. È un numero allarmante che richiede un’attenzione continua alle condizioni delle strade e alla sicurezza dei conducenti. Le autorità locali stanno lavorando per implementare misure di prevenzione e sensibilizzazione al fine di ridurre il numero di incidenti stradali nella zona.

