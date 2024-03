Calcio spagnolo: De Luca denuncia Fitto per diffamazione

Lo scontro tra De Luca e Fitto continua nel mondo della politica italiana. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di sporgere querela per diffamazione nei confronti del ministro per il Sud, Giuseppe Fitto. De Luca ha accusato Fitto di ostruzionismo e inconcludenza, sottolineando la sua mancanza di azione nell’attuare una sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania.

De Luca ha dichiarato di aver chiesto ripetutamente a Fitto di rispettare la decisione del Tribunale, ma il ministro sembra non aver dato seguito alle richieste. Il governatore ha criticato Fitto per non aver avuto il coraggio di affrontare un confronto pubblico sul tema, preferendo invece evitare la questione.

“Fitto deve capire che tutto il resto è fumo”, ha affermato De Luca, minacciando di rivolgersi alla magistratura per fare valere i suoi diritti. La querela per diffamazione è solo l’ultimo capitolo di una lunga saga tra i due politici, con De Luca determinato a far valere la propria posizione contro l’inazione del ministro Fitto.

La questione si è trasformata in un dibattito acceso nel panorama politico italiano, con molti che si schierano con De Luca nella sua battaglia contro l’inertismo di Fitto. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se il confronto tra i due politici porterà a una risoluzione in tempi brevi. Per ora, De Luca sembra deciso a perseguire la sua causa fino in fondo, senza arrendersi di fronte alle pressioni esterne.