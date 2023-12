Calcio spagnolo – De Sica e suo figlio Sermonti: «I nostri Gigolò per caso, così vicini e così diversi»

Christian De Sica, l’amatissimo attore italiano, ha annunciato di abbandonare l’attività di gigolò a causa di problemi cardiaci. L’artista, che per anni ha interpretato con maestria il ruolo del seducente amante sul grande schermo, ha preso questa decisione per motivi di salute.

Nonostante la sua decisione di ritirarsi, il talento di De Sica sembra essere stato ereditato dal figlio, Pietro Sermonti, che sta facendo parlare di sé nella scena artistica italiana. Il giovane attore sta ottenendo successo e riconoscimenti per le sue interpretazioni sul palcoscenico e sullo schermo.

Ma non è tutto: la famosa attrice Ambra Angiolini sembra aver trovato l’amore nella psicoterapeuta di coppia Asia Argento. Le due donne formano una coppia omosessuale nella nuova serie in cui lavorano insieme. Si tratta di un’innovativa produzione che tratta temi legati alla sessualità e alle relazioni di coppia.

La commedia intitolata “Gigolò per caso” sarà presto disponibile su Prime Video, il celebre servizio di streaming. La serie conta sei episodi e arriverà dagli schermi il prossimo 21 dicembre. Oltre ad Ambra Angiolini e Asia Argento, anche Stefania Sandrelli, Gloria Guida e Isabella Ferrari fanno parte del cast.

La trama della serie si concentra sulla relazione padre-figlio, in un modo catastrofico ma divertente. Christian De Sica in una recente intervista ha commentato che si tratta di una commedia sofisticata e divertente, perfetta per trascorrere delle serate in allegria.

Inoltre, la produzione ha deciso di introdurre la figura dell’intimacy coordinator per garantire il benessere degli attori sul set durante le scene intime. Pietro Sermonti ha sottolineato l’importanza di questa figura, specialmente per le giovani attrici che potrebbero sentirsi più vulnerabili durante le riprese.

La serie “Gigolò per caso” promette di essere un successo e di regalare al pubblico italiano momenti di risate e intrattenimento.