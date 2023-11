Calcio spagnolo – Diagnosi precoce dellAlzheimer: Una spia lannuncia 15 anni prima

La ricerca sull’Alzheimer sta facendo progressi e un nuovo studio ha identificato una connessione tra un alto accumulo di grasso viscerale nell’addome e lo sviluppo della malattia. Questo tipo di grasso nascosto è correlato a mutamenti nel cervello e può essere considerato un campanello d’allarme importante, poiché si manifesta fino a 15 anni prima dei primi sintomi di perdita di memoria.

Secondo la ricerca, non tutti i soggetti con accumulo di grasso viscerale sono geneticamente predisposti allo sviluppo dell’Alzheimer, tuttavia statisticamente il rischio riguarda una donna su cinque e un uomo su dieci. Lo studio ha coinvolto 54 partecipanti, tutti sani dal punto di vista cognitivo, i cui dati hanno mostrato che un rapporto più elevato tra grasso viscerale e sottocutaneo è correlato a un maggiore assorbimento di proteine indicative dell’Alzheimer nella corteccia del precuneo.

È importante sottolineare che questo studio non offre una soluzione immediata, ma può consentire di agire preventivamente per migliorare le condizioni future. Il grasso viscerale provoca infiammazione nel cervello, uno dei meccanismi che contribuiscono allo sviluppo della malattia di Alzheimer. Pertanto, è fondamentale adottare uno stile di vita sano che includa una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare per ridurre l’accumulo di grasso viscerale e prevenire il rischio di sviluppare la malattia.

Questa ricerca apre nuove prospettive nello studio dell’Alzheimer e potrebbe essere utile per lo sviluppo di future terapie preventive. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la connessione tra il grasso viscerale e lo sviluppo dell’Alzheimer, nonché per identificare strategie concrete per prevenire o ritardare questa malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.