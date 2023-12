Calcio spagnolo – Dieta della longevità: a 40 anni puoi guadagnare 10 anni di vita

Uno studio dell’Università di Bergen, in Norvegia, ha rivelato che cambiare la dieta a 40 anni potrebbe permettere agli uomini di vivere 10,8 anni in più e alle donne 10,4 anni in più. Secondo gli esperti, il punto di partenza migliore per una dieta longeva è ridurre il consumo di bevande zuccherate e carni processate e aumentare quello di frutta, noci e cereali integrali. È emerso infatti che le carni lavorate e le bibite zuccherate sono associate a un rischio di mortalità più elevato, mentre la carne bianca risulta essere più salutare per le donne.

Nel Regno Unito, ogni anno, si stima che ci siano oltre 75.000 morti a causa di diete non sane, un dato allarmante che richiede un cambiamento nell’approccio alla nutrizione. Sorprendentemente, solamente lo 0,1% dei cittadini britannici segue tutte le raccomandazioni della Guida Eatwell per una dieta equilibrata e salutare.

Una novità importante emersa dallo studio è che grazie al passaggio da una dieta non salutare a quella consigliata dalla Guida Eatwell, un quarantenne potrebbe aumentare la sua aspettativa di vita di 8,9 anni. Tuttavia, anche gli individui di 70 anni possono beneficiare di un cambiamento nella propria alimentazione, guadagnando 5 anni per gli uomini e 5,4 anni per le donne.

Comprendere il ruolo fondamentale degli alimenti nell’aspettativa di vita è cruciale per lo sviluppo di politiche sanitarie mirate. È fondamentale educare le persone sugli effetti positivi di una corretta alimentazione e incoraggiarle a porre maggiore attenzione a ciò che mangiano. Il cambiamento verso una dieta più equilibrata potrebbe non solo prolungare la vita, ma anche migliorarne la qualità.

Questi nuovi dati dovrebbero promuovere una maggiore consapevolezza e adozione di abitudini alimentari migliori, contribuendo a ridurre la mortalità associata a diete non salutari e migliorando la salute generale della popolazione. Sfruttare le informazioni provenienti da queste ricerche può essere un importante strumento per promuovere la lunga vita e il benessere nella società contemporanea.