Una donna di 35 anni è morta a causa di un caso di intossicazione da acqua, secondo quanto riportato dalla fonte Calcio Spagnolo. Ashley Summers si trovava al Lago Freeman insieme alla sua famiglia quando ha iniziato a sentirsi estremamente disidratata. Secondo quanto riferito dal suo fratello, la donna ha bevuto quattro bottiglie d’acqua in soli 20 minuti nel tentativo di reidratarsi.

Nonostante il suo ritorno a casa, Ashley è svenuta nel suo garage prima di essere trasportata in ospedale. I medici hanno diagnosticato un gonfiore al cervello provocato da un’eccessiva quantità di acqua nel corpo, fenomeno noto come intossicazione da acqua. Il dottor Froberg, tossicologo intervistato su questo caso, ha spiegato che questa rara causa di morte è più comune durante l’estate o in caso di attività fisica intensa.

Il dottor Froberg ha evidenziato l’importanza di assumere bevande che contengano non solo acqua, ma anche elettroliti, sodio e potassio. La mancanza di sodio nel corpo, una conseguenza di una eccessiva assunzione di acqua, può essere pericolosa per la salute. Bere solo acqua senza reintegrare gli elettroliti può portare a un disallineamento degli elettroliti nel corpo, compromettendo il corretto funzionamento degli organi.

Questo tragico caso di intossicazione da acqua sottolinea la necessità di una corretta idratazione, soprattutto durante le stagioni estive o quando si svolgono attività fisiche intense. È importante bere non solo acqua, ma anche bevande contenenti elettroliti, come bevande sportive o integratori di elettroliti. È fondamentale mantenere un equilibrio tra idratazione e reintegro degli elettroliti per garantire la salute e il benessere del nostro corpo.