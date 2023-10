Calcio Spagnolo – Dormire fino a tardi nei fine settimana? Fa invecchiare precocemente, lo dice la scienza

– Sono almeno 12 milioni gli italiani che soffrono di disturbi del sonno, secondo l’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno. Molte persone riferiscono di non riuscire a dormire abbastanza durante la settimana e cercano di recuperare nel fine settimana. Tuttavia, un recente studio dell’Università di Augusta in Georgia ha scoperto che cercare di recuperare le ore perse di sonno nel fine settimana potrebbe far invecchiare prematuramente.

Lo studio ha valutato la durata, l’efficienza e l’irregolarità del sonno, oltre a marcatori fisiologici dell’invecchiamento biologico su un campione di 6.052 adulti. I risultati hanno mostrato che coloro che cercavano di recuperare il sonno perso durante la settimana nel fine settimana, avevano un maggior rischio di invecchiare prematuramente. Altri studi hanno associato il recupero del sonno con prestazioni cognitive ridotte, obesità, diabete, ipertensione e disturbi dell’umore.

Secondo gli esperti, l’interruzione del ritmo circadiano interno potrebbe essere la causa di questi problemi. L’esposizione alla luce, le attività notturne e l’uso di dispositivi elettronici potrebbero contribuire alla deviazione del sonno. Dormire poco o male può avere ripercussioni negative sul sistema cardiovascolare, la memoria, l’umore e il comportamento.

Per migliorare la qualità del riposo, è importante seguire le regole di igiene del sonno. Alcuni consigli suggeriti dagli esperti includono mantenere la camera da letto buia, silenziosa e con una temperatura adeguata, evitare bevande caffeinate e alcoliche nelle ore serali, evitare pasti pesanti prima di coricarsi, evitare esercizio fisico intenso nelle ore prima di dormire e cercare di mantenere regolarità negli orari di sonno e di sveglia.

L’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno consiglia inoltre di consultare uno specialista se si soffre di disturbi del sonno persistenti, in modo da poter individuare e trattare eventuali patologie sottostanti. È importante dare la giusta importanza al sonno e adottare le giuste abitudini per garantire un riposo adeguato e sano. Solo così si potranno prevenire le conseguenze negative sulla salute fisica e mentale.