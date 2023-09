Calcio spagnolo – Droni russi caduti ed esplosi in Romania (membro Nato)? Kiev: «Abbiamo le prove». Ma Bucarest smentisce

Droni russi caduti in Romania durante un attacco in Ucraina

Droni russi di tipo Shahed sarebbero caduti ed esplosi sul territorio della Romania durante un attacco lanciato da Mosca nella zona del porto fluviale di Izmail, in Ucraina. È quanto sostengono le guardie di frontiera ucraine e il capo della diplomazia di Kiev, Dmytro Kuleba, che affermano di avere delle prove a sostegno di questa ipotesi.

Tuttavia, il governo della Romania ha categoricamente smentito questa notizia e ha affermato di monitorare attentamente la situazione. Nonostante le dichiarazioni ucraine, Bucarest non ha rilevato alcun incidente legato all’attacco presunto.

Le cancellerie alleate di Kiev sono preoccupate per l’escalation del conflitto e vogliono evitare che la NATO venga coinvolta direttamente. L’obiettivo è cercare una soluzione diplomatica che possa garantire la stabilità nella regione.

Secondo l’esercito ucraino, sono stati lanciati 32 droni Shahed contro il sud e il sud-est dell’Ucraina, di cui 23 sono stati distrutti dalla difesa antiaerea. Il governatore della regione di Odessa ha segnalato danni a magazzini, macchine agricole e attrezzature industriali, ma senza causare vittime.

Il porto di Izmail sul Danubio è diventato un obiettivo ricorrente degli attacchi russi a causa della sua importanza per le esportazioni ucraine. La sua vicinanza all’Ucraina lo rende un obiettivo strategico per Mosca.

Il ministero della Difesa russo sostiene di aver colpito un impianto di costruzione navale ucraino dove venivano assemblati droni marini. Questo episodio ricorda il precedente delle tensioni tra Polonia e Russia nel novembre dello scorso anno, quando un missile cadde in territorio polacco, ma si scoprì successivamente che era stato un errore della contraerea ucraina.

La situazione rimane tesa e preoccupante. Si spera che un dialogo diplomatico possa risolvere il conflitto senza ricorrere a misure più drastiche. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per trovare una soluzione pacifica e scongiurare un coinvolgimento diretto della NATO.