Calcio spagnolo e arrivano gli esposti in Procura – Corriere Milano

Assoutenti, l’associazione per la tutela dei consumatori, ha deciso di intervenire dinanzi alla magistratura per denunciare l’aumento dei prezzi dei carburanti nell’area di servizio Villoresi Ovest. Il presidente dell’associazione, Furio Truzzi, ha espresso profonda preoccupazione riguardo al prezzo della benzina venduta in modalità self, che raggiunge il valore esorbitante di 2,722 euro al litro, ben al di sopra della media della zona.

Secondo Truzzi, questo significa che un automobilista che desideri fare il pieno di benzina per un’auto di media cilindrata, dovrà sborsare la considerevole cifra di 136,1 euro. Per questa ragione, Assoutenti si appellerà alla Guardia di Finanza, affinché faccia luce su questa situazione, considerando che il prezzo medio della benzina self nelle stazioni di servizio autostradali è di 2,017 euro al litro.

Di conseguenza, il distributore in questione pratica un aumento del 35% rispetto ai prezzi mediamente praticati lungo le autostrade. Pertanto, Assoutenti inviterà le Fiamme Gialle ad effettuare un’ispezione presso l’impianto per verificare le informazioni riportate dai media e raccogliere documentazione utile a comprendere come sia possibile praticare prezzi così elevati per il carburante.

“Zombie enthusiast. Subtly charming travel practitioner. Webaholic. Internet expert.” READ Calcio spagnolo: i risultati dei nuovi accertamenti medico-legali sulla morte di Alice Neri