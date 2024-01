Calcio spagnolo e borse UE prudenti con occhi su inflazione. A Milano Campari in profondo rosso.

Le Borse europee chiudono deboli in attesa dei dati sull’inflazione americana. La giornata di ieri ha visto le borse europee chiudere in territorio negativo, in attesa dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Il Ftse Mib di Milano è riuscito a registrare un modesto aumento dello 0,14%, grazie alla tenuta delle banche e degli industriali. Al contrario, altre borse europee come il Dax di Francoforte, il Cac di Parigi, l’Ibex di Madrid, l’Aex di Amsterdam e il Ftse 100 di Londra si sono mantenute intorno alla parità.

Secondo l’agenzia di rating S&P, l’economia italiana prevede una crescita dello 0,6% nel 2024 e del 1,2% nel 2025. Queste previsioni sono state accolte con cautela dagli esperti, che sottolineano la necessità di mantenere tassi ufficiali restrittivi per garantire un’inflazione sostenibile nel lungo periodo. Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della Bce, ha infatti dichiarato che i tassi devono rimanere alti per raggiungere l’obiettivo del 2%.

Negli Stati Uniti, Wall Street si mantiene cauta in attesa dei dati sull’inflazione e dei risultati delle trimestrali delle aziende. Gli investitori sono alla ricerca di indicazioni sullo stato di ripresa economica e sulle prospettive future.

Sul fronte italiano, alcune aziende hanno registrato variazioni significative. La banca Fineco è risultata essere in testa a Piazza Affari con un aumento del 2,36%, grazie ai dati positivi della raccolta nel mese di dicembre. Al contrario, l’azienda di bevande Campari ha subito una diminuzione del 6,53%, dopo il collocamento di un bond convertibile da 550 milioni destinato a finanziare un’acquisizione.

Infine, sul fronte dei mercati obbligazionari, lo spread tra il BTp italiano e il Bund tedesco è in calo a 163 punti. Il rendimento del BTp decennale, invece, rimane stabile al 3,84%. Questi dati riflettono la recente stabilità nel mercato dei titoli di stato italiani.

In conclusione, le borse europee chiudono in territorio negativo in attesa dei dati sull’inflazione americana. Nel contesto italiano, il Ftse Mib di Milano registra un modesto aumento grazie alla tenuta delle banche e degli industriali. Le previsioni di crescita per l’economia italiana sono moderate, mentre i mercati obbligazionari mostrano segni di stabilità. Gli investitori in attesa dei dati sull’inflazione e delle trimestrali mantengono una posizione cauta.