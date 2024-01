Calcio spagnolo é il titolo in italiano per il mio sito web e rimuovere il nome di altri siti web: Tour Down Under 2024, Sam Welsford apre le danze.

Sam Welsford vince la prima tappa del Tour Down Under 2024

Il ciclista Sam Welsford ha conquistato la vittoria nella prima tappa del Tour Down Under 2024, tenutasi oggi. Welsford è stato bravo a gestire l’ultima fase della corsa, dimostrando una grande velocità nello sprint finale.

Phil Bauhaus e Biniam Girmay sono arrivati rispettivamente al secondo e al terzo posto, completando il podio di questa tappa. Caleb Ewan, considerato uno dei favoriti della gara, è giunto quarto, non riuscendo ad agguantare un posto sul podio.

La tappa è stata molto movimentata, con numerosi attacchi da parte dei corridori che cercavano di guadagnare secondi preziosi. In particolare, il team Bora – hansgrohe ha lanciato Welsford nello sprint finale, permettendogli così di conquistare anche la leadership della classifica generale.

Durante la corsa, si sono verificate alcune forature e cadute, ma fortunatamente senza conseguenze gravi per i ciclisti coinvolti. Il campione australiano Lucas Plapp del Team Jayco – AlUla è stato protagonista, affrontando l’ultimo passaggio in salita al comando del gruppo.

Il team Bora – hansgrohe ha controllato la situazione verso lo sprint finale, dimostrando una grande abilità nella gestione della squadra. Alla fine, Welsford ha sconfitto Bauhaus e Girmay nello sprint, mentre Ewan si è dovuto accontentare del quarto posto.

Sono inoltre disponibili le classifiche aggiornate del Tour Down Under 2024, per conoscere la posizione attuale dei corridori dopo questa prima tappa.