Calcio spagnolo e la guerra ai siti di ricerca dei voli: «Sono dei pirati». Per la low cost 200 mila clienti in meno…

Kayak, il motore di ricerca dei voli, propone un viaggio con scalo a Zurigo per collegare Milano e Siviglia a febbraio, nonostante esista un volo diretto di Ryanair. La compagnia aerea low-cost ha visto una diminuzione dei passeggeri e dei sedili venduti a seguito della rimozione dei suoi voli dagli aggregatori online. I motori di ricerca dei voli sono diventati la principale fonte di prenotazione per molti viaggiatori, tuttavia le grandi compagnie aeree come Ryanair preferiscono che i clienti prenotino direttamente sul loro sito ufficiale. Nonostante ciò, molte agenzie di viaggio online vendono i voli di Ryanair senza autorizzazione utilizzando il “web scraping”. La compagnia aerea sostiene che ciò comporti costi aggiuntivi per i clienti e servizi non esistenti. Ryanair ha avviato contenziosi legali contro queste pratiche, ottenendo recentemente una vittoria legale nella sua battaglia contro Flightbox, azienda specializzata in web scraping. Tuttavia, la rimozione dei voli di Ryanair dagli aggregatori online potrebbe influire negativamente sui tassi di riempimento degli aerei e sui rendimenti a breve termine. Nonostante ciò, la compagnia aerea non prevede che ciò avrà un impatto significativo sui loro profitti complessivi. Gli analisti concordano che la battaglia contro le agenzie di viaggi online comporterà danni minimi a Ryanair e le previsioni di profittabilità per il futuro rimangono stabili.

