Calcio spagnolo – Empoli-Fiorentina, minuto di silenzio per le vittime del crollo a Firenze. Striscioni in curva: “Morire di lavoro non è accettato”

Un momento di commozione e riflessione allo stadio Castellani prima della partita Empoli-Fiorentina. Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime del crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti. I tifosi presenti sugli spalti hanno reso omaggio alle cinque persone decedute in questa tragedia che ha colpito la città di Firenze.

Le curve degli stadi erano adornate da striscioni che recitavano: “Basta morti sul lavoro, basta vittime innocenti”. I tifosi della Fiorentina hanno esposto uno striscione con un messaggio forte e chiaro: “Morire di lavoro non è accettato, ma in nome del profitto tutto è giustificato. Basta!”.

L’applauso scrosciante al termine del minuto di silenzio ha dimostrato il rispetto e la solidarietà della comunità calcistica verso le famiglie colpite da questa tragedia. È emerso un sentimento di unità e protesta contro le condizioni di lavoro insicure che hanno portato a questa terribile perdita.

Il mondo dello sport si è unito al lutto della città di Firenze e ha espresso il suo cordoglio in maniera tangibile e significativa. Questo gesto di solidarietà dimostra che il calcio non è solo un gioco, ma può essere anche uno strumento potente per promuovere la giustizia e la coscienza sociale. Speriamo che tragedie come questa possano essere evitate in futuro e che si possa lavorare insieme per garantire condizioni di lavoro più sicure per tutti.