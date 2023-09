Calcio spagnolo – Erdogan, Putin impone due condizioni sul grano – Ultima ora – Agenzia ANSA

La Russia ha presentato due richieste straordinarie per migliorare il patto sulle esportazioni di grano attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero. La prima richiesta riguarda il collegamento della Banca russa dell’Agricoltura al sistema Swift, mentre la seconda riguarda l’assicurazione per le navi utilizzate nei trasporti. Le richieste sono state rese note dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un discorso segnalato dalla presidenza della Repubblica di Ankara. Queste richieste sono tra le principali condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin al fine di garantire un corridoio sicuro per le esportazioni di grano nel Mar Nero. L’obiettivo è proteggere il commercio di grano e garantire che i trasporti avvengano in modo efficiente e senza intoppi. Questo patto rappresenta un’importante opportunità per la Russia di consolidare la propria posizione nel settore delle esportazioni di grano e di sfruttare al meglio le risorse naturali del Mar Nero. Si prevede che queste richieste saranno prese in considerazione dagli attori internazionali interessati e che saranno prese le necessarie misure per soddisfare le esigenze della Russia. Resta da vedere come queste richieste influenzeranno le relazioni tra Russia e Turchia e quali saranno le conseguenze sul commercio e sull’economia delle due nazioni.

“Zombie enthusiast. Subtly charming travel practitioner. Webaholic. Internet expert.” READ Ritrovati in Colorado i resti di madre, zia e figlio che erano andati a vivere nella foresta