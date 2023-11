Calcio spagnolo: Esami del sangue per una vita lunga e in salute – Grazia

Per vivere a lungo, è importante prioritaria la prevenzione attraverso gli esami del sangue. Questi esami offrono una visione chiara del funzionamento del nostro corpo e possono identificare precocemente eventuali anomalie o squilibri.

Gli esami del sangue dovrebbero essere fatti regolarmente per monitorare sei valori fondamentali. La glicemia è il primo valore da tenere sotto controllo, valori elevati possono indicare il diabete, una malattia cronica con gravi complicazioni per la salute.

Il secondo valore da monitorare è il colesterolo, è importante mantenere un equilibrio tra il colesterolo “buono” (HDL) e quello “cattivo” (LDL) per prevenire malattie cardiovascolari.

Il livello di trigliceridi è fondamentale da controllare, livelli elevati aumentano il rischio di malattie cardiache e ictus.

Mantenere un livello adeguato di emoglobina glicata (A1c) è essenziale per controllare la glicemia nel tempo e prevenire complicazioni legate al diabete.

La conta delle piastrine indica la coagulazione del sangue e può indicare problemi di coagulazione.

Anche la conta dei globuli bianchi è molto importante, è indicativa dello stato del sistema immunitario e può indicare presenza di infezioni o infiammazioni.

Inoltre, attraverso gli esami del sangue è possibile valutare la funzione epatica monitorando i livelli di AST e ALT, enzimi prodotti dal fegato. Livelli elevati di questi enzimi possono indicare malattie epatiche.

Fare gli esami del sangue regolarmente è fondamentale per una vita sana e permette di intervenire tempestivamente per prevenire gravi condizioni di salute. Non ritardare o posticipare questi appuntamenti con il benessere!

