Calcio spagnolo: esercizi facili da fare a casa

Gli addominali in piedi si stanno rivelando un modo innovativo per allenare efficacemente questa zona del corpo, offrendo un’alternativa ai classici workout che invadono le piattaforme social come Instagram e TikTok. Secondo Camilla Filoni, istruttrice di Pilates, gli esercizi che coinvolgono gli addominali in piedi possono essere altrettanto efficaci di quelli eseguiti in posizione supina, riuscendo a riscaldare tutti i muscoli del tronco, incluso il muscolo traverso dell’addome.

Specialmente per le donne, gli addominali in piedi risultano particolarmente importanti per mantenere elastici e forti i muscoli della pelvi. Un valido esercizio di riscaldamento consiste nell’eseguire respiri profondi e contrarre i muscoli dell’addome, immaginando di indossare un invisibile corsetto. Questo semplice movimento permette di preparare i muscoli all’attività fisica successiva.

Un esempio di esercizio che coinvolge gli addominali in piedi è quello alla parete: ci si piega lentamente in avanti, permettendo alla schiena di srotolarsi sul muro e coinvolgendo il retto dell’addome. Oltre a questo, ci sono anche gli addominali laterali in piedi: in questo caso si piega il busto lateralmente lungo il muro, mantenendo le mani incrociate dietro la nuca, per poi eseguire una torsione del tronco senza muovere i fianchi.

È importante eseguire poche ripetizioni di ogni esercizio, ma farle correttamente, al fine di ottenere risultati efficaci. Una tecnica imprecisa potrebbe infatti portare ad allenamenti inefficienti o, peggio ancora, a possibili infortuni.

Gli addominali in piedi sono quindi una valida alternativa per allenare ed esercitare questa importante zona del corpo, offrendo numerosi benefici sia per gli uomini che per le donne. Non rimane che provare questi esercizi semplici e innovativi, direttamente a casa propria, per mantenere il proprio corpo in salute e preservare l’elasticità e la forza dei muscoli dell’addome.