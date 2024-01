Calcio spagnolo – Estrazione vincente numeri Superenalotto oggi 9 gennaio 2024

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione del Superenalotto di oggi. Il secondo concorso settimanale va in archivio, prossimo appuntamento giovedì 11 gennaio. La settimana del Superenalotto si chiuderà venerdì 12 gennaio con il ritorno dell’estrazione straordinaria. Al Superenalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. I premi dipendono dall’entità del jackpot complessivo.

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione del Superenalotto di oggi. La prossima estrazione si terrà il prossimo giovedì, protagonisti della settimana saranno ancora i famosi numeri del Superenalotto. È stata confermata la chiusura della settimana Superenalotto con un’estrazione straordinaria venerdì 12 gennaio. Ricordiamo che al Superenalotto si possono vincere premi da 2 a 6 numeri indovinati, passando anche per il 5+. L’importo dei premi è direttamente legato all’entità del jackpot complessivo. Per esempio, se si indovinano 2 numeri si possono vincenti orientativamente 5 euro, mentre con 3 numeri indovinati si può vincere orientativamente 25 euro. Con 4 numeri indovinati si può vincere circa 300 euro, con 5 numeri indovinati circa 32mila euro e con 5 numeri indovinati + 1 si può vincere circa 620mila euro. È possibile controllare le eventuali vincite attraverso l’app dedicata del Superenalotto. Inoltre, è disponibile online un archivio che permette di vedere i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 10 – 19 – 23 – 39 – 40 – 83. Il Numero Jolly è 73 e il Numero Superstar è 13. In totale, sono stati centrati 15 ‘5’, con premi che superano gli 11mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 43,6 milioni di euro, un bel premio che attirerà sicuramente l’attenzione dei giocatori del Superenalotto.