Calcio Spagnolo – Fedez e la separazione a Pomeriggio Cinque. Intervistato «sotto casa di un amico» replica: «Vi pare un gioco? I figli sono la mia priorità» – Corriere Milano

Il rapper Fedez è stato intervistato dall’inviato Michel Dessì durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino. Durante l’intervista, il cantante ha dichiarato di non essere interessato ai complotti e ha svelato che i suoi figli sono la sua priorità.

Giovedì scorso è stata resa pubblica la notizia della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, con il rapper che ha fatto la sua prima apparizione dopo la rottura a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino ha anticipato l’intervista con il rapper, mentre Davide Maggio ha commentato che gli appostamenti sotto casa di Fedez durante la polemica del caso Balocco hanno sortito effetto.

Durante l’intervista, Fedez ha confermato la sua presenza alla sfilata di Donatella Versace durante la Fashion Week, mentre la sua ex moglie Chiara Ferragni è stata assente alle sfilate. Il rapper ha anche criticato i giornalisti per gli appostamenti sotto casa a City Life, sottolineando la necessità di rispetto per la privacy.

In conclusione, Fedez ha ribadito che i suoi figli sono al centro della sua vita e ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile. La sua presenza alla sfilata di Versace promette di essere uno dei momenti più attesi della Fashion Week, mentre la separazione da Chiara Ferragni continua a far parlare il mondo dello spettacolo italiano.