Calcio spagnolo: Ferencvaros-Fiorentina: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Sono state introdotte nuove restrizioni in tutto il paese per contenere la diffusione del COVID-19. Il governo ha dichiarato un nuovo lockdown nazionale, con la chiusura di negozi non essenziali, scuole, ristoranti e bar. Le persone sono incoraggiate a rimanere a casa il più possibile.

Inoltre, è stato imposto un coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00. Durante queste ore, è obbligatorio rimanere a casa, a meno che non si abbia una giustificazione valida come motivi di lavoro o emergenze mediche.

È vietato l’assembramento di più di 6 persone sia in spazi pubblici che privati. Le riunioni familiari e sociali sono fortemente sconsigliate.

I viaggi non essenziali sono vietati, mentre saranno consentiti solo i viaggi per motivi di lavoro, salute o emergenze. Saranno intensificati i controlli alle frontiere e potrebbe essere richiesto un test COVID-19 negativo per entrare nel paese.

È obbligatorio indossare la mascherina al chiuso e all’aperto, tranne quando si pratica attività sportiva o si mangia. È inoltre necessario mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Tutte le scuole passeranno alla didattica a distanza fino a nuovo avviso. Le lezioni si svolgeranno online e sarà vietato l’accesso ai campus scolastici.

Saranno imposti limiti alla capacità di passeggeri per i mezzi pubblici al fine di mantenere il distanziamento sociale. Le aziende sono incoraggiate a favorire il lavoro da remoto per i dipendenti.

Il governo ha annunciato l’introduzione di misure economiche di sostegno per le persone e le imprese colpite dalle restrizioni. Saranno previsti sussidi per le persone che perdono il lavoro e per le imprese che sono costrette a chiudere.

Queste nuove misure restrittive sono state adottate al fine di ridurre la diffusione del virus e salvaguardare la salute della popolazione. È importante che tutti rispettino queste regole al fine di superare questa crisi.