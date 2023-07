Calcio spagnolo – Fernanda, la numero sei, protagonista del concerto di Harry Styles a Campovolo: Mi chiedono selfie, inaspettatamente! – Fanpage Musicale

Fernanda numero sei, una giovane messicana di 21 anni, è diventata una vera star durante il concerto di Harry Styles a Campovolo. La sua storia è diventata virale sui social media dopo essere stata menzionata in un servizio del Tg1. Fernanda è diventata il simbolo dell’autorganizzazione dei fan che volevano stare nelle prime file durante il concerto. Nonostante non avesse un biglietto per il prato, Fernanda è arrivata in Italia dal Messico solo per amore di Harry Styles e sarebbe andata al concerto comunque. Non si considera una fan romantica, ma ama Harry senza aspettarsi nulla in cambio. Questo le ha guadagnato notorietà sui social media, tanto che le persone le chiedono selfie per strada. Fernanda non segue Harry Styles ovunque, ma fa il possibile per vederlo quando può. Grazie ai meme su Twitter, è diventata il simbolo dei fan di Harry Styles a Campovolo. La storia di Fernanda dimostra che l’amore per un artista può spingere le persone a superare ogni ostacolo.

“Zombie enthusiast. Subtly charming travel practitioner. Webaholic. Internet expert.”