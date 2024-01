Calcio spagnolo – Fiorello: Un sesto Sanremo con Amadeus? Roba da Stephen King – Agenzia ANSA

Fiorello scatena il web con le sue parole sul futuro di Sanremo

Fiorello, il noto conduttore e musicista italiano, ha lasciato il web senza parole con un recente post sui social riguardante la possibilità di un sesto Sanremo con Amadeus come conduttore nel 2025. Il post ha rapidamente superato 1,7 milioni di visualizzazioni, dimostrando l’interesse del pubblico riguardo a questo potenziale evento.

In modo ironico, Fiorello ha definito Amadeus un uomo che fa paura, “roba da Stephen King”. Il suo commento ha immediatamente suscitato reazioni da parte dei suoi seguaci, che hanno riempito il post di commenti apprezzando la sua sincerità e irriverenza. Anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha risposto alla provocazione di Fiorello con tre emoji di risate, dimostrando di prendere tutto con leggerezza.

Ma le parole di Fiorello non sono finite qui. Il carismatico conduttore si prepara a fare il suo ritorno sulla Rai con un nuovo programma dal titolo “Viva Rai2!” che andrà in onda a partire dal 15 gennaio. Questa notizia ha fatto felici i fan che non vedevano l’ora di rivedere Fiorello sul piccolo schermo.

L’entusiasmo per il ritorno di Fiorello è palpabile, con molti appassionati che si chiedono cosa ci riserverà nella sua nuova avventura televisiva. Nonostante l’aspettativa alta, Fiorello ha dimostrato in passato di saper tenere gli spettatori incollati allo schermo con il suo temperamento unico e il suo approccio divertente.

Mentre ci prepariamo per il suo ritorno in televisione, non possiamo fare a meno di riflettere sulle sue parole riguardo al futuro di Sanremo e sulla possibilità di vedere Amadeus al timone del festival anche nel 2025. Saranno solo congetture o Fiorello avrà previsto qualcosa dietro le quinte? Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri di questa vicenda, nel frattempo, non possiamo fare altro che attendere con ansia l’inizio di “Viva Rai2!” e lasciarci sorprendere ancora una volta da Fiorello.