Calcio spagnolo: Fiorentina-Bologna si decide ai calci di rigore DIRETTA e FOTO – Agenzia ANSA

La Fiorentina, grazie ad una prestazione di grande intensità, è riuscita a qualificarsi per le semifinali della Coppa Italia Tim Cup dopo aver sconfitto il Bologna ai calci di rigore. La partita, che si è conclusa 0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari, ha visto entrambe le squadre impegnate nella ricerca del gol, ma senza riuscire a concretizzare le numerose occasioni create.

La formazione viola ha schierato una difesa a tre e una linea di centrocampisti a cinque, mentre il Bologna ha risposto con un solido 4-5-1. Durante i tempi supplementari, entrambe le squadre hanno continuato ad attaccare, ma senza successo. È stato necessario quindi ricorrere ai calci di rigore per decretare il vincitore.

La Fiorentina ha dimostrato grande freddezza e precisione dal dischetto, riuscendo a segnare tutti e cinque i tiri. Il Bologna, invece, ha commesso un errore fatale, con il difensore Posch che ha spedito il pallone fuori dallo specchio della porta.

Con questa vittoria, la Fiorentina si qualifica per le semifinali della Coppa Italia Tim Cup, diventando così la prima squadra ad avanzare in questa fase della competizione. I tifosi viola potranno quindi sognare in grande e sperare di conquistare il trofeo.

Nel frattempo, gli altri tre match in programma per la Coppa Italia vedranno sfide di alto livello. L’Atalanta affronterà il Milan, la Lazio sfiderà la Roma e la Juventus sarà di fronte al Frosinone. Saranno partite emozionanti e combattute, che metteranno alla prova le capacità delle squadre coinvolte.

Da segnalare anche l’annuncio degli arbitri per le partite in programma. Per il derby Lazio-Roma, ad arbitrare sarà Daniele Orsato, con Imperiale e Rossi come assistenti e Manganiello come quarto uomo. Mentre Irrati e Abbattista saranno responsabili del VAR. Per la sfida Milan-Atalanta, sarà Di Bello ad arbitrare, con Ferrieri Caputi come quarto uomo e Valeri-Di Martino al VAR e Avar. Infine, Sacchi sarà l’arbitro di Juventus-Frosinone, con Tolfo e Palermo come assistenti di linea, Tremolada come quarto uomo e La Penna e Aureliano al VAR e Avar.

Tutti gli appassionati del calcio spagnolo non possono fare altro che attendere con trepidazione queste emozionanti partite, che sapranno regalare grandi emozioni e spettacolo.