Calcio spagnolo: fondi a Hamas con Bitcoin e Zakat anche dallItalia

La recente notizia che Hamas sta utilizzando i Bitcoin e le criptovalute per ricevere donazioni ha suscitato l’attenzione delle autorità israeliane. Secondo quanto riportato, le autorità israeliane hanno bloccato l’attività di Hamas sugli account dell’importante piattaforma di trading di criptovalute Binance. Questo è solo l’ultimo sforzo delle autorità statunitensi e israeliane per limitare l’accesso di Hamas al finanziamento internazionale.

Secondo diverse fonti, Hamas avrebbe raccolto milioni di dollari in criptovalute prima dell’attacco del 7 ottobre. La maggior parte di questi fondi sarebbe derivata dalla Zakat, l’elemosina islamica obbligatoria per i musulmani che abbiano una grande ricchezza. Secondo la Zakat, coloro che hanno una grande ricchezza sono tenuti a versare il 2,5% di tale ricchezza per sostenere i bisognosi.

Le autorità anti-terrorismo in tutto il mondo si stanno chiedendo quanto denaro della Zakat venga dirottato verso organizzazioni terroristiche come Hamas. La finanza islamica è spesso difficile da controllare a causa delle sue caratteristiche uniche. Le somme destinate alla Zakat spesso non vengono registrate e le registrazioni contabili vengono distrutte, rendendo difficile identificare eventuali irregolarità.

In Italia, Islamic Relief Italia è una delle organizzazioni che accettano donazioni Zakat online. Nonostante ciò, non ci sono prove di un legame diretto tra l’attività di Islamic Relief e Hamas. Tuttavia, a causa del controllo di Hamas su Gaza, l’organizzazione potrebbe sottrarre fondi attraverso la Zakat.

Le autorità israeliane e statunitensi stanno lavorando duramente per cercare di contrastare l’attività finanziaria di Hamas e impedire che il gruppo terroristico ottenga finanziamenti internazionali. Continueranno a monitorare da vicino tutte le attività che coinvolgono le criptovalute e la Zakat, nella speranza di mettere fine all’uso illecito di fondi per il sostegno di organizzazioni terroristiche come Hamas.