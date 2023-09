Calcio spagnolo: Funerali Napolitano, la cerimonia a Montecitorio. DIRETTA – Sky Tg24

I funerali di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano si sono tenuti questa mattina alla Camera dei Deputati. La cerimonia è stata caratterizzata dagli interventi emotivi di diversi familiari e personalità politiche.

Durante la cerimonia, il figlio Giulio ha preso la parola e ha ricordato come il padre abbia combattuto battaglie importanti e sostenuto alcune cause che si sono rivelate sbagliate. Ha sottolineato l’impegno politico di Napolitano, definendolo un leader premuroso e pieno di attenzioni.

La nipote Sofia, visibilmente commossa, ha evocato la figura di un politico premuroso e ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne, sottolineando l’attenzione di Napolitano verso questa tematica.

Durante la cerimonia, sono intervenuti anche politici importanti come Anna Finocchiaro, che ha sottolineato il sostegno di Napolitano al ruolo delle donne nella società. Gianni Letta ha invece parlato del rapporto tra Napolitano e Berlusconi, esprimendo il desiderio che possano chiarire le loro divergenze in paradiso.

Paolo Gentiloni ha ricordato la linea europeista seguita dal presidente emerito, ricevendo applausi dal pubblico presente.

Il Cardinal Ravasi ha svelato che Papa Benedetto XVI aveva confidato a Napolitano la sua intenzione di dimettersi. Questa rivelazione ha suscitato grande interesse, vista l’importanza e la vicinanza tra i due.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Giuliano Amato, che ha ricordato le parole di Napolitano sulle dispute tra l’Italia di Mazzini e quella di Cavour. Ha sottolineato l’importanza di unione e coesione del nostro paese.

Alla cerimonia hanno presenziato anche i presidenti francese Emmanuel Macron e tedesco Frank Walter Steinmeier, dimostrando così l’importanza attribuita a Napolitano anche a livello internazionale.

Molte persone si sono radunate di fronte ai maxi schermi allestiti in piazza Montecitorio e piazza Capranica per seguire la cerimonia in diretta. C’era un forte sentimento di commozione e rispetto per il presidente emerito.

Infine, la salma di Giorgio Napolitano è stata tumulata nel cimitero acattolico di Roma, come da sua volontà. Un momento di riflessione e ricordo per un uomo che ha segnato la storia politica dell’Italia contemporanea.