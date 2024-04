Calcio spagnolo – Gaza, 7 cooperanti uccisi. Netanyahu: “Raid non intenzionale”

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito un incidente in cui sono stati uccisi sette operatori umanitari internazionali come un caso accidentale. Il convoglio dell’organizzazione umanitaria World Central Kitchen è stato attaccato da un drone israeliano con ripetuti spari, causando la morte degli operatori provenienti da vari paesi tra cui Australia, Polonia, Regno Unito, Usa-Canada e Palestina. Fonti anonime di sicurezza hanno riferito che il drone ha lanciato i missili nonostante i veicoli fossero contrassegnati come appartenenti all’organizzazione umanitaria e lavoravano per distribuire aiuti alimentari nella Striscia di Gaza.

La comunità internazionale ha chiesto un’indagine approfondita sull’accaduto e ha espresso sdegno per l’attacco alle organizzazioni umanitarie. Il fondatore della ong Jose Andres ha chiesto al governo israeliano di fermare le uccisioni indiscriminate e di smettere di usare il cibo come arma. La ong Open Arms ha espresso solidarietà per la perdita dei compagni della squadra del World Central Kitchen e ha sottolineato che i lavoratori umanitari non dovrebbero mai essere obiettivo di attacchi.

Il tragico incidente ha scosso la comunità internazionale e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli operatori umanitari in zone di conflitto come la Striscia di Gaza. Le organizzazioni umanitarie continuano a lavorare per aiutare le persone in situazioni di emergenza, nonostante i rischi che comporta il loro lavoro. La speranza è che tragedie come questa possano essere evitate in futuro e che i lavoratori umanitari possano svolgere il loro importante compito senza timore per la propria vita.