Calcio spagnolo: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, il mistero degli ex fidanzati scomparsi: lauto diretta verso lAustria

‘L’auto di Filippo Turetta potrebbe aver superato i confini per continuare la sua fuga all’estero. La Fiat Punto nera, scomparsa nel nulla da sabato, è stata avvistata l’ultima volta ieri mattina alle 9,30 a San Candido, in direzione Austria. Non c’è certezza che l’auto più ricercata del Paese abbia effettivamente lasciato l’Italia, ma le autorità hanno inviato l’allerta anche alle forze di polizia estere, in particolare a quelle austriache.

Giulia Cecchettin, 22 anni, di Vigonovo (Venezia), e l’ex fidanzato Filippo Turetta, anche lui 22 anni, di Torreglia (Padova), sono scomparsi e questa è l’unica notizia al momento sulla loro vicenda. Molte segnalazioni sono giunte alle caserme del Triveneto, ma molte si sono rivelate infondate.

I passaggi fino ad ora confermati parlano di un percorso di quattro giorni attraverso tre regioni fino al confine con l’Austria. Si indaga sulle circostanze della scomparsa di Giulia Cecchettin, dalla sua laurea “congelata” alla gelosia di Filippo.

Le autorità non possono ancora confermare se l’auto più ricercata del Paese abbia effettivamente lasciato l’Italia, tuttavia è stata trasmessa un’allerta alle forze di polizia estere, in particolare alle autorità austriache, nella speranza di localizzare il veicolo.

