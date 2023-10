Calcio spagnolo: gli Stati Uniti evitano il shutdown ma sospesi i 6 miliardi per lUcraina. Biden: Kiev può contare su di…

Negli Stati Uniti è stato evitato il shutdown grazie a un compromesso tra repubblicani e democratici. Il Senato ha dato il via libera alla misura a sole tre ore dall’ora x. Questa notizia è fondamentale per l’intera nazione, poiché il governo avrebbe dovuto fermare molte delle sue attività se non si fosse raggiunto un accordo sul bilancio federale.

Tuttavia, una notizia meno positiva riguarda l’Ucraina, che non riceverà i 6,2 miliardi di dollari chiesti da Joe Biden. Nonostante ciò, Biden ha sottolineato che il sostegno finanziario all’Ucraina non verrà a mancare, anche se la mancata assegnazione della somma richiesta potrebbe avere delle conseguenze sull’andamento della guerra nel paese.

Un’altra notizia rilevante è la proposta del rappresentante Kevin McCarthy di una legge tampone che offre altri 45 giorni di tempo per trovare un accordo sul budget. Tuttavia, questa proposta comporta la cancellazione degli aiuti all’Ucraina, cosa che preoccupa i democratici. È importante sottolineare che il voto favorevole alla legge è stato quasi unanime, ad eccezione del rappresentante dell’Illinois Mike Quigley.

Alcuni democratici, come Michael Bennet del Colorado, hanno espresso il proprio dissenso trattenendo il Senato per il taglio dei fondi all’Ucraina. È da sottolineare che, per mettere al voto una legge, è necessario il consenso di tutti i senatori.

In conclusione, gli Stati Uniti sono riusciti ad evitare il shutdown grazie a un compromesso tra i due principali partiti politici. Tuttavia, l’Ucraina non riceverà l’intero ammontare richiesto da Joe Biden, ma il Presidente ha assicurato che il sostegno finanziario verrà mantenuto. La proposta di legge tampone di Kevin McCarthy ha sollevato preoccupazioni tra i democratici riguardo all’andamento della guerra in Ucraina senza gli aiuti americani. Il voto favorevole alla legge è stato quasi unanime, ad eccezione di un rappresentante dell’Illinois. Infine, il dissenso di alcuni democratici, come Michael Bennet, ha rallentato l’approvazione della legge nel Senato.