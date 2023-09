L’esercito ucraino continua a ottenere importanti vittorie nel conflitto con le forze russe. Durante un’operazione lampo, l’esercito di Kiev è riuscito a sconfiggere la 72esima brigata meccanizzata russa, infliggendo danni significativi alla flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. Secondo l’intelligence britannica, anche la nave da sbarco Minsk e il sottomarino Rostov-sul-Don sono stati colpiti durante la manutenzione.

Nel corso della battaglia, la brigata nemica ha perso il capo dell’intelligence, tre combattenti e gran parte dell’equipaggiamento. L’esercito ucraino ha inoltre riconquistato il centro di Andriivka, nonostante i combattimenti ancora in corso e la necessità di consolidare alcune posizioni. Inizialmente, la liberazione di Andriivka era stata considerata prematura, ma è stata successivamente confermata dallo Stato maggiore ucraino.

Tutti questi sviluppi costituiscono una tappa importante della controffensiva ucraina contro le forze russe. Il conflitto russo-ucraino continua ad approfondirsi, con entrambe le parti impegnate in una dura lotta per il controllo del territorio. L’esercito ucraino dimostra ancora una volta il proprio impegno nella difesa del paese e nella lotta per la libertà e l’indipendenza.

