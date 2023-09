Calcio spagnolo – Guerra in Ucraina: ultime notizie. Kiev: Aeroporto militare in Crimea colpito. Varsavia: Inviando armi già concordate con lUcraina – La Repubblica

Mons. Gallagher sottolinea l’importanza di unire gli sforzi per trovare una soluzione giusta e duratura per l’Ucraina e afferma che investire nella pace è più vantaggioso ed economico rispetto alla guerra. Inoltre, definisce l’Ucraina come un importante elemento per la pace globale, evidenziando il sacrificio del paese nella difesa della propria sovranità e dei confini internazionalmente riconosciuti.

Il Monsignor Gallagher si chiede contro chi si sta combattendo questa guerra, ponendo l’accento sul fatto che i civili e specialmente i bambini, giovani e anziani ne stanno pagando il prezzo più alto. Egli afferma che l’attacco russo all’Ucraina mette a repentaglio l’intero ordine globale stabilito dopo la seconda guerra mondiale e avverte che se la guerra non viene fermata e la pace non viene cercata, il mondo rischia di sprofondare in crisi ancora più profonde.

Inoltre, il Monsignor sottolinea che la soluzione alla guerra in Ucraina non riguarda solo l’Ucraina stessa, ma coinvolge l’intera comunità internazionale, che non può permettere che questa questione passi inosservata.