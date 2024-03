Calcio spagnolo – Guerra Medioriente, fonti israeliane: slitta offensiva su Rafah

Un aereo medico proveniente da Gaza atterra a Genova: 14 bambini e 8 adulti bisognosi di cure

Un aereo proveniente da Gaza ha recentemente fatto scalo a Genova, trasportando a bordo 14 bambini e 8 adulti bisognosi di cure. L’equipe sanitaria a bordo era composta dal dottor Andrea Moscatelli e dall’infermiera Morgana Bacherini dell’Istituto pediatrico ligure.

Una volta atterrati, i bambini sono stati immediatamente trasferiti in quattro centri specializzati in Italia per ricevere le cure necessarie. Il governatore Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola hanno elogiato l’ospedale Gaslini per l’assistenza fornita ai pazienti provenienti da Gaza.

Il presidente Edoardo Garrone e il direttore generale Renato Botti hanno encomiato gli operatori del Gaslini per la loro dedizione e impegno nel fornire assistenza medica ai pazienti provenienti da tutto il mondo.

Questa missione di aiuto ai piccoli pazienti palestinesi dimostra lo spirito di servizio dell’ospedale Gaslini e la sua costante volontà di fornire cure mediche a coloro che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla loro provenienza. Un gesto di solidarietà che merita di essere riconosciuto e celebrato.