Calcio spagnolo: Harry rivuole la scorta – Il caso davanti allAlta Corte di Londra

Il principe Harry si batte per riavere il servizio di sicurezza che gli è stato revocato dopo aver deciso di fare un passo indietro dalla royal family. Gli avvocati del principe hanno definito questa decisione un’ingiustizia e un atto discriminatorio nei confronti dei Sussex. La battaglia legale si sta svolgendo all’Alta Corte di Londra, dove il ricorso presentato dagli avvocati del principe sarà esaminato per tre giorni.

La decisione dell’Home Office di privare i Sussex della sicurezza si basa sul fatto che non fanno più parte della royal family e non svolgono più incarichi pubblici. Tuttavia, Harry si preoccupa per la sua sicurezza e quella della sua famiglia, soprattutto a causa delle minacce ricevute in passato. Gli avvocati del principe sostengono che la decisione dell’Home Office è discriminatoria e manca di trasparenza.

Harry avrebbe anche proposto di pagare per il proprio servizio di sicurezza, ma la sua offerta è stata rifiutata. Gli avvocati del principe si basano sulla sua posizione all’interno della royal family e sul suo costante lavoro di beneficenza per sostenere la loro difesa.

Una vittoria del principe Harry potrebbe cambiare l’equilibrio di potere e scrivere un nuovo capitolo nella storia della Corona.

Il principe Harry è determinato a riottenere il suo servizio di sicurezza, rimosso dopo aver preso la decisione di allontanarsi dalla royal family. Secondo gli avvocati che lo rappresentano, questa decisione sarebbe un’ingiustizia e un atto discriminatorio verso i Sussex. La situazione si sta svolgendo all’Alta Corte di Londra, dove il ricorso presentato dai legali del principe sarà esaminato per tre giorni.

L’Home Office ha deciso di privare i Sussex del servizio di sicurezza poiché non fanno più parte della royal family e non svolgono più incarichi pubblici. Tuttavia, Harry e la sua famiglia sono preoccupati per la loro sicurezza, soprattutto a causa delle minacce ricevute in passato. Gli avvocati del principe sostengono che la decisione dell’Home Office sia discriminatoria e manchi di trasparenza.

Harry avrebbe offerto di pagare per il proprio servizio di sicurezza, ma la sua proposta è stata rifiutata. Gli avvocati del principe si basano sulla sua posizione all’interno della royal family e sul suo continuo impegno nel campo della beneficenza per sostenere le loro argomentazioni.

Una vittoria del principe Harry potrebbe ribaltare l’equilibrio di potere e scrivere un nuovo capitolo nella storia della Corona e della famiglia reale. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa battaglia legale e quale sarà l’esito finale per il principe e la sua famiglia.