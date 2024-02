Calcio spagnolo: I convocati della Lazio per la sfida contro il Bayern: tre assenti, Matias Vecino ce la fa

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha reso noti i convocati per la prossima partita contro il Bayern Monaco valida per gli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, tre giocatori importanti non saranno presenti: Luca Pellegrini, Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. Nonostante ciò, una buona notizia per la squadra biancoceleste è l’inserimento di Matias Vecino nella lista dei convocati.

La formazione scelta da Sarri per affrontare il Bayern Monaco sarà un 4-3-3. Nella linea difensiva, Romagnoli e Gila saranno la coppia centrale di difesa. In attacco, invece, saranno schierati Isaksen, Immobile e Felipe Anderson.

Nel centrocampo della Lazio, Vecino potrebbe essere sostituito da Cataldi. Ai lati del campo, ci saranno Guendouzi e Luis Alberto. Sarà fondamentale l’apporto di queste due ali, in grado di dare maggior dinamicità e imprevedibilità al gioco dei biancocelesti.

Il Bayern Monaco, guidato dall’allenatore Julian Nagelsmann, scenderà in campo con un modulo di gioco 4-2-3-1. Nella posizione di centravanti ci sarà Kane, mentre dietro di lui agiranno Sané, Muller e Musiala. Si tratta di una formazione temibile, che metterà a dura prova la difesa della Lazio.

Nonostante i numeri sul terreno di gioco, entrambe le squadre hanno grandi opportunità di superare il turno. La Lazio dovrà dimostrare il suo valore e cercare di sfruttare al massimo le qualità dei propri giocatori. Sarà una partita avvincente e piena di emozioni, nella quale ogni minuto di gioco sarà determinante per raggiungere l’obiettivo di passare ai quarti di finale della Champions League.