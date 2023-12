Uno studio condotto da ricercatori americani ha identificato i muscoli più importanti per prevenire gli infortuni al ginocchio, secondo quanto riportato sul sito di Calcio Spagnolo. I ricercatori hanno analizzato il volume dei muscoli della coscia in 134 individui che avevano preso parte a uno studio precedente del National Institute of Health. La metà del gruppo aveva subito una sostituzione totale del ginocchio, mentre l’altra metà non aveva mai ricevuto tale procedura. Le immagini di risonanza magnetica delle gambe sono state esaminate al momento dell’intervento e 2 e 4 anni prima. È emerso che chi aveva muscoli della coscia più forti e un rapporto più elevato tra quadricipiti e muscoli posteriori della coscia aveva minori probabilità di aver bisogno di una protesi del ginocchio. Al contrario, muscoli posteriori della coscia più forti e un maggiore volume del muscolo gracile aumentavano spesso il ricorso alla sostituzione del ginocchio.

L’importanza di muscoli forti per prevenire infortuni al ginocchio è stata dimostrata da uno studio condotto da ricercatori americani. Secondo quanto riportato sul sito di Calcio Spagnolo, i ricercatori hanno analizzato il volume dei muscoli della coscia in 134 individui che avevano partecipato a uno studio del National Institute of Health. Metà del gruppo aveva subito una sostituzione totale del ginocchio, mentre l’altra metà non aveva mai ricevuto tale procedura. Le immagini di risonanza magnetica delle gambe sono state esaminate al momento dell’intervento e 2 e 4 anni prima.

I risultati dello studio hanno rivelato che chi aveva muscoli della coscia più forti e un rapporto più elevato tra quadricipiti e muscoli posteriori della coscia aveva minori probabilità di necessitare di una protesi del ginocchio. Invece, le persone con muscoli posteriori della coscia più forti e un maggiore volume del muscolo gracile erano più inclini a sottoporsi alla sostituzione del ginocchio. Questi risultati potrebbero avere importanti implicazioni per la prevenzione degli infortuni nell’ambito dello sport, in particolare per gli atleti di calcio che sono spesso soggetti a sollecitazioni intense sui muscoli delle gambe.

Secondo gli esperti, potrebbero essere necessari esercizi specifici per sviluppare i muscoli corretti e migliorare la loro forza e resistenza. Il rapporto tra i quadricipiti e i muscoli posteriori della coscia in particolare sembra svolgere un ruolo chiave nella prevenzione delle lesioni al ginocchio. Pertanto, potrebbe essere consigliato un programma di allenamento mirato per rafforzare questi muscoli e migliorare la loro funzione.

In conclusione, uno studio condotto da ricercatori americani ha identificato i muscoli più importanti per prevenire gli infortuni al ginocchio. I muscoli della coscia più forti e un rapporto adeguato tra quadricipiti e muscoli posteriori della coscia sembrano ridurre la necessità di una protesi del ginocchio, mentre muscoli posteriori della coscia più forti e un maggiore volume del muscolo gracile possono aumentare il rischio di dover ricorrere a tale procedura. Questi risultati potrebbero essere rilevanti nell’ambito dello sport, specialmente per gli atleti di calcio.